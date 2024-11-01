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Сандерленд - Вест Бромвич Альбион 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Сандерленд
Вест Бромвич Альбион

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Сандерленд
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сандерленд2 : 1Вест Бромвич Альбион
23.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2Сандерленд
12.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Сандерленд1 : 2Вест Бромвич Альбион
21.01.2017 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Сандерленд
01.10.2016 Англия - Премьер-лига 7-й тур Сандерленд1 : 1Вест Бромвич Альбион
02.04.2016 Англия - Премьер-лига 32-й тур Сандерленд0 : 0Вест Бромвич Альбион
17.10.2015 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Сандерленд
21.02.2015 Англия - Премьер-лига 26-й тур Сандерленд0 : 0Вест Бромвич Альбион
16.08.2014 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Сандерленд
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Сандерленд
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Сандерленд2 : 2
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 0 : 0Сандерленд
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 0Сандерленд
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Сандерленд2 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 2Вест Бромвич Альбион
07.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
01.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

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