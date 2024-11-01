00:56 ()
Свернуть список

Шеффилд Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
26 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Шеффилд Юнайтед
Оксфорд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
07.03.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 29-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 3Шеффилд Юнайтед
27.08.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 5-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Оксфорд Юнайтед
05.01.2013 Кубок Англии 1/32 финала Оксфорд Юнайтед0 : 3Шеффилд Юнайтед
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 2Шеффилд Юнайтед
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 6
08.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Оксфорд Юнайтед
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 2
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close