00:55 ()
Свернуть список

Интер - РБ Лейпциг 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Интер М
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - РБ Лейпциг, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
31 Германия зщ Янн Биссекк
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
7 Польша пз Пётр Зелиньски
32 Италия пз Федерико Димарко
21 Албания пз Кристьян Аслани
99 Иран нп Мехди Тареми
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
1 Венгрия вр Петер Гулачи
3 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
18 Бельгия пз Артур Вермерен
8 Мали пз Амаду Айдара
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
7 Норвегия пз Антонио Нуса
30 Словения пз Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Германия Марко Розе
История личных встреч
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 5Интер М
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Интер М1 : 1
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Интер М1 : 0
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Интер М1 : 0
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 3Интер М
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур 4 : 3РБ Лейпциг
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур РБ Лейпциг0 : 0
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 3 : 1РБ Лейпциг
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур 2 : 1РБ Лейпциг
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала РБ Лейпциг4 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Аталанта48
10
Плей-офф
Манчестер Сити47
11
Плей-офф
Ювентус47
12
Плей-офф
Арсенал47
13
Плей-офф
Байер47
14
Плей-офф
Лилль47
15
Плей-офф
Селтик47
16
Плей-офф
Динамо З47
17
Плей-офф
Бавария46
18
Плей-офф
Реал Мадрид46
19
Плей-офф
Бенфика46
20
Плей-офф
Милан46
21
Плей-офф
Фейеноорд46
22
Плей-офф
Брюгге46
23
Плей-офф
Атлетико М46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Спарта П44
27 Штутгарт44
28 Шахтёр44
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close