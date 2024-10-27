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Спарта П - Атлетико М 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия), вместимость: 20854
26 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Спарта П
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Атлетико М, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Атлетико М
Мадрид, Испания
1ДанияврПетер Виндаль-Йенсен
41ЧехиязщМартин Витик
27ЧехиязщФилип Панак
5ДаниязщМатиас Росс
28ЧехияпзТомаш Виснер
20АлбанияпзКазим Лячи
6ФинляндияпзКаан Кайринен
32ЧехияпзМатей Ринеш
21ЧехияпзЯкуб Пешек
7НигериянпВиктор Олатунджи
22СловакиянпЛукаш Гараслин
13СловенияврЯн Облак
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
15ФранциязщКлеман Лангле
21ИспаниязщХавьер Галан
8ИспанияпзПабло Барриос
20БельгияпзАксель Витсель
6Испанияпз Коке
12БразилияпзСамуэл Лино
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
22АргентинанпДжулиано Симеоне
Главные тренеры
ДанияЛарс Фриис
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
23.11.2024Чехия — Высшая лига16-й турСпарта П1 : 1
10.11.2024Чехия — Высшая лига15-й тур2 : 2Спарта П
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турСпарта П1 : 2
02.11.2024Чехия — Высшая лига14-й турСпарта П1 : 3
27.10.2024Чехия — Высшая лига13-й тур1 : 0Спарта П
23.11.2024Испания — Примера14-й турАтлетико М2 : 1
10.11.2024Испания — Примера13-й тур0 : 1Атлетико М
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 2Атлетико М
03.11.2024Испания — Примера12-й турАтлетико М2 : 0
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 2Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Аталанта48
10
Плей-офф
Манчестер Сити47
11
Плей-офф
Ювентус47
12
Плей-офф
Арсенал47
13
Плей-офф
Байер47
14
Плей-офф
Лилль47
15
Плей-офф
Селтик47
16
Плей-офф
Динамо З47
17
Плей-офф
Бавария46
18
Плей-офф
Реал Мадрид46
19
Плей-офф
Бенфика46
20
Плей-офф
Милан46
21
Плей-офф
Фейеноорд46
22
Плей-офф
Брюгге46
23
Плей-офф
Атлетико М46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Спарта П44
27 Штутгарт44
28 Шахтёр44
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр40

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