Спарта П - Атлетико М 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия), вместимость: 20854
26 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Атлетико М, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Атлетико М
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Петер Виндаль-Йенсен
|41
|зщ
|Мартин Витик
|27
|зщ
|Филип Панак
|5
|зщ
|Матиас Росс
|28
|пз
|Томаш Виснер
|20
|пз
|Казим Лячи
|6
|пз
|Каан Кайринен
|32
|пз
|Матей Ринеш
|21
|пз
|Якуб Пешек
|7
|нп
|Виктор Олатунджи
|22
|нп
|Лукаш Гараслин
|13
|вр
|Ян Облак
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|8
|пз
|Пабло Барриос
|20
|пз
|Аксель Витсель
|6
|пз
|Коке
|12
|пз
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
Главные тренеры
|Ларс Фриис
|Диего Симеоне
История личных встреч
|23.11.2024
|Чехия — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Чехия — Высшая лига
|15-й тур
|2 : 2
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Чехия — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 3
|27.10.2024
|Чехия — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Милан
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Спарта П
|4
|4
|27
|Штутгарт
|4
|4
|28
|Шахтёр
|4
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0