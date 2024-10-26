Барселона - Брест 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Брест, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Брест
Брест, Франция
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|35
|зщ
|Херард Мартин
|11
|пз
|Рафинья
|20
|пз
|Дани Ольмо
|17
|пз
|Марк Касадо
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|23
|зщ
|Жордан Амави
|45
|пз
|Махди Камара
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|9
|пз
|Камори Думбия
|14
|пз
|Мама Бальде
|8
|пз
|Юго Маньетти
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Эрик Руа
История личных встреч
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 5
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 2
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Брест». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Милан
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Спарта П
|4
|4
|27
|Штутгарт
|4
|4
|28
|Шахтёр
|4
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0