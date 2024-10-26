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Барселона - Брест 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Барселона
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Брест, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Брест
Брест, Франция
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
35ИспаниязщХерард Мартин
11Бразилияпз Рафинья
20ИспанияпзДани Ольмо
17ИспанияпзМарк Касадо
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
9ПольшанпРоберт Левандовски
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
23ФранциязщЖордан Амави
45ФранцияпзМахди Камара
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
9МалипзКамори Думбия
14Гвинея-БисаупзМама Бальде
8ФранцияпзЮго Маньетти
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
23.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 2Барселона
10.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 0Барселона
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 5Барселона
03.11.2024Испания — Примера12-й турБарселона3 : 1
26.10.2024Испания — Примера11-й тур0 : 4Барселона
22.11.2024Франция — Лига 112-й тур3 : 2Брест
10.11.2024Франция — Лига 111-й тур3 : 1Брест
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 2Брест
02.11.2024Франция — Лига 110-й турБрест0 : 1
26.10.2024Франция — Лига 19-й тур1 : 2Брест
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Брест». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Аталанта48
10
Плей-офф
Манчестер Сити47
11
Плей-офф
Ювентус47
12
Плей-офф
Арсенал47
13
Плей-офф
Байер47
14
Плей-офф
Лилль47
15
Плей-офф
Селтик47
16
Плей-офф
Динамо З47
17
Плей-офф
Бавария46
18
Плей-офф
Реал Мадрид46
19
Плей-офф
Бенфика46
20
Плей-офф
Милан46
21
Плей-офф
Фейеноорд46
22
Плей-офф
Брюгге46
23
Плей-офф
Атлетико М46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Спарта П44
27 Штутгарт44
28 Шахтёр44
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр40

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