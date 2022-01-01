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Атлетик Б - Барселона 20 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
20 января 2022, четверг. 23:30 МСК. Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Атлетик Б Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Барселона, которое состоится 20 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Барселона
Барселона
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
21.08.2021Испания - ПримераТур 2Атлетик Б1 : 1Барселона
17.04.2021Кубок ИспанииФиналАтлетик Б0 : 4Барселона
31.01.2021Испания - ПримераТур 21Барселона2 : 1Атлетик Б
17.01.2021Суперкубок ИспанииФиналБарселона2 : 3 ДВАтлетик Б
06.01.2021Испания - ПримераТур 2Атлетик Б2 : 3Барселона
23.06.2020Испания - ПримераТур 31Барселона1 : 0Атлетик Б
06.02.2020Кубок Испании1/4 финалаАтлетик Б1 : 0Барселона
16.08.2019Испания - ПримераТур 1Атлетик Б1 : 0Барселона
10.02.2019Испания - ПримераТур 23Атлетик Б0 : 0Барселона
29.09.2018Испания - ПримераТур 7Барселона1 : 1Атлетик Б

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