Атлетик Б - Барселона 20 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
20 января 2022, четверг. 23:30 МСК. Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Барселона, которое состоится 20 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|21.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|17.04.2021
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 4
|31.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|17.01.2021
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 3 ДВ
|06.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 3
|23.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|06.02.2020
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|16.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|10.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 0
|29.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 1