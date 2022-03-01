Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
12 марта 2022, суббота. 20:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 12 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Антонио Конте
История личных встреч
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 3
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 3
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 6
|19.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 1
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|25.07.2019
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 2
|13.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|27.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 3
|21.04.2018
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 1
|31.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|82,1
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|71-20
|63
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|27
|16
|8
|3
|56-19
|56
|69,1
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|64,0
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|28
|13
|8
|7
|45-38
|47
|56,0
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|53,6
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|14
|3
|9
|40-32
|45
|57,7
|8
|Вулверхэмптон
|28
|13
|4
|11
|28-23
|43
|51,2
|9
|Астон Вилла
|27
|11
|3
|13
|40-37
|36
|44,4
|10
|Саутгемптон
|28
|8
|11
|9
|35-43
|35
|41,7
|11
|Кристал Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|39,3
|12
|Лестер Сити
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|44,0
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|7
|12
|8
|26-32
|33
|40,7
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|7
|10
|10
|32-47
|31
|38,3
|15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|30-45
|27
|32,1
|16
|Лидс Юнайтед
|28
|5
|8
|15
|29-64
|23
|27,4
|17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|22
|29,3
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|26
|3
|12
|11
|22-36
|21
|26,9
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|28
|5
|4
|19
|27-54
|19
|22,6
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|28
|4
|5
|19
|17-61
|17
|20,2