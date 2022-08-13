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Бавария - Байер 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
30 Сентября 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Бавария
Байер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Байер, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен
      Байер
      Леверкузен
      Главные тренеры
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      ШвейцарияХерардо Сеоане
      История личных встреч
      05.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 25 Бавария1 : 1Байер
      17.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Байер1 : 5Бавария
      20.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Бавария2 : 0Байер
      19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Байер1 : 2Бавария
      04.07.2020 Кубок Германии Финал Байер2 : 4Бавария
      06.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Байер2 : 4Бавария
      30.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Бавария1 : 2Байер
      02.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Байер3 : 1Бавария
      15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария3 : 1Байер
      17.04.2018 Кубок Германии 1/2 финала Байер2 : 6Бавария
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион752015-41781,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д75029-71571,4
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург742110-51466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Хоффенхайм741212-71361,9
      5
      Лига Европы
      		Бавария733119-61257,1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М733110-51257,1
      7 Айнтрахт Ф732214-131152,4
      8 Майнц73227-101152,4
      9 Кёльн724111-81047,6
      10 Вердер723213-12942,9
      11 Аугсбург73045-10942,9
      12 РБ Лейпциг72239-12838,1
      13 Герта71337-9628,6
      14 Шальке-0471338-14628,6
      15 Байер71249-12523,8
      16 Штутгарт70527-10523,8
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург71245-12523,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум70165-1914,8

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