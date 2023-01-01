Ливерпуль - Лестер Сити 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Сингапур, Сингапур), вместимость: 55000
30 Июля 2023 года в 12:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лестер Сити, которое состоится 30 Июля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Национальный (Сингапур, Сингапур). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лестер Сити
Лестер, Англия
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Дин Смит
История личных встреч
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|30.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|28.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 3 5 : 4
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 4
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|22.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 3
|01.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2