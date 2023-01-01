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Ливерпуль - Лестер Сити 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Национальный (Сингапур, Сингапур), вместимость: 55000
30 Июля 2023 года в 12:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ливерпуль
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лестер Сити, которое состоится 30 Июля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Национальный (Сингапур, Сингапур). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лестер Сити
Лестер, Англия
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Дин Смит
История личных встреч
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лестер Сити0 : 3Ливерпуль
30.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
10.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ливерпуль2 : 0Лестер Сити
28.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Лестер Сити1 : 0Ливерпуль
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль3 : 3 5 : 4Лестер Сити
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Лестер Сити3 : 1Ливерпуль
22.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль3 : 0Лестер Сити
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Лестер Сити0 : 4Ливерпуль
05.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
30.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ливерпуль1 : 1Лестер Сити
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 4Ливерпуль
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 4Ливерпуль
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 4 : 4Ливерпуль
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ливерпуль1 : 1
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лестер Сити0 : 3Ливерпуль
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити2 : 1
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 0Лестер Сити
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лестер Сити0 : 3Ливерпуль
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 5 : 3Лестер Сити
01.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лестер Сити2 : 2

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