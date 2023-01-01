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Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
28 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
ИспанияМартин Сифуэнтес Корвильо
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
29.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турСток Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
17.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 0Сток Сити
23.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСток Сити1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
05.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 2Сток Сити
01.05.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турСток Сити0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 0Сток Сити
15.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турКуинз Парк Рейнджерс4 : 2Сток Сити
03.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турСток Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
09.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 0Сток Сити
24.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турСток Сити2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 0
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й тур1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 2
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСток Сити0 : 3
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й тур0 : 0Сток Сити
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турСток Сити0 : 0
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур0 : 2Сток Сити
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турСток Сити1 : 0

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