Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
28 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Мартин Сифуэнтес Корвильо
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|17.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 0
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|05.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 2
|15.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|15.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|4 : 2
|03.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|09.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 0
|24.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0