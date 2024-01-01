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Факел - Крылья Советов 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
25 Апреля 2024 года в 18:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Факел
Крылья Советов

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Крылья Советов, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турКрылья Советов3 : 0Факел
28.05.2023МИР Российская Премьер-лига29-й турФакел2 : 1Крылья Советов
27.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BКрылья Советов1 : 0Факел
29.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BФакел0 : 1Крылья Советов
19.08.2022МИР Российская Премьер-лига6-й турКрылья Советов1 : 1Факел
17.04.2021ФНЛ - Первый дивизион37-й турКрылья Советов5 : 1Факел
24.10.2020ФНЛ - Первый дивизион17-й турФакел1 : 1Крылья Советов
28.04.2018ФНЛ - Первый дивизион35-й турКрылья Советов2 : 1Факел
13.02.2018Кубок ФНЛГруппа A. 2-й турФакел0 : 1Крылья Советов
07.10.2017ФНЛ - Первый дивизион17-й турФакел1 : 0Крылья Советов
19.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й тур2 : 0Факел
19.04.2024Россия - МФЛ6-й тур3 : 1Факел
14.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й турФакел0 : 1
12.04.2024Россия - МФЛ5-й турФакел0 : 1
07.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й тур4 : 1Факел
20.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й тур2 : 1Крылья Советов
19.04.2024Россия - МФЛ6-й тур3 : 0Крылья Советов
14.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й турКрылья Советов2 : 0
12.04.2024Россия - МФЛ5-й тур2 : 0Крылья Советов
06.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й тур1 : 2Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Факел» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2550
2 Краснодар2549
3 Динамо М2544
4 Локомотив М2541
5 Спартак М2438
6 ЦСКА2437
7 Крылья Советов2436
8 Рубин2536
9 Ростов2434
10 Пари Нижний Новгород2528
11 Факел2426
12 Оренбург2526
13 Урал2424
14 Балтика2523
15
Зона вылета
Ахмат2423
16
Зона вылета
Сочи2419

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