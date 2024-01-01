Факел - Крылья Советов 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
25 Апреля 2024 года в 18:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Крылья Советов, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|29.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|19.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|5 : 1
|24.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 1
|28.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 1
|13.02.2018
|Кубок ФНЛ
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|07.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 0
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Факел» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|25
|50
|2
|Краснодар
|25
|49
|3
|Динамо М
|25
|44
|4
|Локомотив М
|25
|41
|5
|Спартак М
|24
|38
|6
|ЦСКА
|24
|37
|7
|Крылья Советов
|24
|36
|8
|Рубин
|25
|36
|9
|Ростов
|24
|34
|10
|Пари Нижний Новгород
|25
|28
|11
|Факел
|24
|26
|12
|Оренбург
|25
|26
|13
|Урал
|24
|24
|14
|Балтика
|25
|23
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|24
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|24
|19