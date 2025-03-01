Гронинген - Твенте 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 21:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
01 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Твенте, которое состоится 01 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|4
|зщ
|Яльмар Экдаль
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|18
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|20
|пз
|Матс Сёнтьенс
|10
|пз
|Лучано Валенте
|16
|пз
|Дэйв Квакман
|26
|нп
|Thom van Bergen
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|18
|пз
|Михел Влап
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|8
|нп
|Тейлор Бут
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|01.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|17.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|25.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 1
|18.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|10.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|27.09.2018
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 2
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 0
|28.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|5 : 2 ДВ
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|23
|57
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|23
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|24
|29
|9
|Гронинген
|23
|27
|10
|Херенвен
|23
|27
|11
|НАК Бреда
|23
|27
|12
|НЕК Неймеген
|23
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14