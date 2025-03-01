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Гронинген - Твенте 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 21:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
01 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Гронинген
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Твенте, которое состоится 01 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Твенте
Энсхеде
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
4 Швеция зщ Яльмар Экдаль
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
18 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
20 Нидерланды пз Матс Сёнтьенс
10 Италия пз Лучано Валенте
16 Нидерланды пз Дэйв Квакман
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
18 Нидерланды пз Михел Влап
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
8 США нп Тейлор Бут
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Твенте2 : 0Гронинген
05.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген1 : 1Твенте
16.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте3 : 0Гронинген
11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Твенте3 : 0Гронинген
01.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Гронинген1 : 1Твенте
17.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гронинген2 : 2Твенте
25.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Твенте3 : 1Гронинген
18.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Твенте0 : 0Гронинген
10.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гронинген1 : 3Твенте
27.09.2018 Кубок Нидерландов 1-й раунд Гронинген0 : 2Твенте
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 3Гронинген
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гронинген2 : 1
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 0Гронинген
28.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1Гронинген
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Гронинген1 : 0
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Твенте2 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 5 : 2 ДВТвенте
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Твенте2 : 0
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Твенте2 : 1
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 3 : 3Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2357
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2343
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2343
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2343
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2342
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2429
9 Гронинген2327
10 Херенвен2327
11 НАК Бреда2327
12 НЕК Неймеген2325
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

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