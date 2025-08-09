Кайзерслаутерн - Шальке-04 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 20:30
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
09 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Шальке-04, которое состоится 09 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Мирон Муслич
История личных встреч
|27.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|29.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|26.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|18.03.2012
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 4
|15.10.2011
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|23.04.2011
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|27.11.2010
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 0
|03.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|27.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|02.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|27.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арминия
|1
|3
| 2
Повышение
|Дармштадт 98
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|1
|3
|4
|Гройтер Фюрт
|1
|3
|5
|Падерборн 07
|1
|3
|6
|Шальке-04
|1
|3
|7
|Айнтрахт Б
|1
|3
|8
|Эльверсберг
|1
|3
|9
|Ганновер-96
|1
|3
|10
|Пройссен Мюнстер
|1
|0
|11
|Динамо Др
|1
|0
|12
|Хольштайн
|1
|0
|13
|Герта
|1
|0
|14
|Нюрнберг
|1
|0
|15
|Магдебург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Кайзерслаутерн
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Бохум
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|1
|0