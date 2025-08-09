11:59 ()
Свернуть список

Кайзерслаутерн - Шальке-04 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 20:30
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
09 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Кайзерслаутерн
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Шальке-04, которое состоится 09 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
ГерманияТорстен Либеркнехт
АвстрияМирон Муслич
История личных встреч
27.04.2025Германия — Вторая Бундеслига31-й турКайзерслаутерн2 : 1Шальке-04
29.11.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й турШальке-040 : 3Кайзерслаутерн
26.01.2024Германия - Вторая Бундеслига19-й турКайзерслаутерн4 : 1Шальке-04
05.08.2023Германия - Вторая Бундеслига2-й турШальке-043 : 0Кайзерслаутерн
18.03.2012Германия - Бундеслига26-й турКайзерслаутерн1 : 4Шальке-04
15.10.2011Германия - Бундеслига9-й турШальке-041 : 2Кайзерслаутерн
23.04.2011Германия - Бундеслига31-й турШальке-040 : 1Кайзерслаутерн
27.11.2010Германия - Бундеслига14-й турКайзерслаутерн5 : 0Шальке-04
03.08.2025Германия — Вторая Бундеслига1-й тур1 : 0Кайзерслаутерн
18.05.2025Германия — Вторая Бундеслига34-й тур4 : 0Кайзерслаутерн
11.05.2025Германия — Вторая Бундеслига33-й турКайзерслаутерн2 : 1
04.05.2025Германия — Вторая Бундеслига32-й тур2 : 2Кайзерслаутерн
27.04.2025Германия — Вторая Бундеслига31-й турКайзерслаутерн2 : 1Шальке-04
01.08.2025Германия — Вторая Бундеслига1-й турШальке-042 : 1
18.05.2025Германия — Вторая Бундеслига34-й турШальке-041 : 2
10.05.2025Германия — Вторая Бундеслига33-й тур2 : 0Шальке-04
02.05.2025Германия — Вторая Бундеслига32-й турШальке-040 : 2
27.04.2025Германия — Вторая Бундеслига31-й турКайзерслаутерн2 : 1Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия13
2
Повышение
Дармштадт 9813
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ13
4 Гройтер Фюрт13
5 Падерборн 0713
6 Шальке-0413
7 Айнтрахт Б13
8 Эльверсберг13
9 Ганновер-9613
10 Пройссен Мюнстер10
11 Динамо Др10
12 Хольштайн10
13 Герта10
14 Нюрнберг10
15 Магдебург10
16
Стыковая зона
Кайзерслаутерн10
17
Зона вылета
Бохум10
18
Зона вылета
Фортуна10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close