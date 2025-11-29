04:45 ()
Эвертон - Ньюкасл Юнайтед 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 19:30
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
29 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1АнглияврДжордан Пикфорд
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
16УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
42АнглияпзТим Айрогбунам
22АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
18АнглияпзДжек Грилиш
10СенегалнпИлиман Ндиайе
11ФранциянпТьерно Барри
1АнглияврНик Поуп
21АнглиязщТино Ливраменто
12ГерманиязщМалик Тшау
5ШвейцариязщФабиан Шер
3АнглиязщЛьюис Холл
39БразилияпзБруно Гимарайнс
8ИталияпзСандро Тонали
7Бразилияпз Жоэлинтон
23АнглиянпДжейкоб Мёрфи
27ГерманиянпНик Вольтемаде
11АнглиянпХарви Барнс
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
25.05.2025Англия — Премьер-лига38-й турНьюкасл Юнайтед0 : 1Эвертон
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турЭвертон0 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.04.2024Англия - Премьер-лига31-й турНьюкасл Юнайтед1 : 1Эвертон
07.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турЭвертон3 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.04.2023Англия - Премьер-лига33-й турЭвертон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
19.10.2022Англия - Премьер-лига12-й турНьюкасл Юнайтед1 : 0Эвертон
17.03.2022Англия - Премьер-лига20-й турЭвертон1 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.02.2022Англия - Премьер-лига24-й турНьюкасл Юнайтед3 : 1Эвертон
30.01.2021Англия - Премьер-лига21-й турЭвертон0 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.11.2020Англия - Премьер-лига7-й турНьюкасл Юнайтед2 : 1Эвертон
24.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур0 : 1Эвертон
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турЭвертон2 : 0
03.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур1 : 1Эвертон
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турЭвертон0 : 3
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 0Эвертон
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 1Ньюкасл Юнайтед
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турНьюкасл Юнайтед2 : 1
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур3 : 1Ньюкасл Юнайтед
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турНьюкасл Юнайтед2 : 0
02.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур3 : 1Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1229
2
Лига чемпионов
Челси1223
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1222
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1221
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1220
6 Брайтон энд Хоув Альбион1219
7 Сандерленд1219
8 Борнмут1219
9 Тоттенхэм Хотспур1218
10 Манчестер Юнайтед1218
11 Эвертон1218
12 Ливерпуль1218
13 Брентфорд1216
14 Ньюкасл Юнайтед1215
15 Фулхэм1214
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1211
19
Зона вылета
Бёрнли1210
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

