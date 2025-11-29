Эвертон - Ньюкасл Юнайтед 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 19:30
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
29 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|18
|пз
|Джек Грилиш
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|12
|зщ
|Малик Тшау
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|3
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Эдди Хау
История личных встреч
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|17.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|08.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|24.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|12
|20
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|7
|Сандерленд
|12
|19
|8
|Борнмут
|12
|19
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|18
|10
|Манчестер Юнайтед
|12
|18
|11
|Эвертон
|12
|18
|12
|Ливерпуль
|12
|18
|13
|Брентфорд
|12
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Фулхэм
|12
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|12
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|12
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2