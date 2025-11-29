Ювентус - Кальяри 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 19:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
29 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кальяри, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Кальяри
Кальяри
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|18
|пз
|Филип Костич
|9
|нп
|Душан Влахович
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
|1
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|16
|пз
|Маттео Прати
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|8
|пз
|Мишель Адопо
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|09.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|21.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Интер М
|12
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|12
|20
|8
|Лацио
|12
|18
|9
|Сассуоло
|13
|17
|10
|Удинезе
|12
|15
|11
|Кремонезе
|12
|14
|12
|Торино
|12
|14
|13
|Аталанта
|12
|13
|14
|Кальяри
|12
|11
|15
|Парма
|12
|11
|16
|Пиза
|12
|10
|17
|Лечче
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|12
|6