Ювентус - Кальяри 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 19:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
29 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Ювентус
Кальяри

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кальяри, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Кальяри
Кальяри
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
27ИталиязщАндреа Камбьязо
6АнглиязщЛлойд Келли
8НидерландыпзТён Копмейнерс
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
18СербияпзФилип Костич
9СербиянпДушан Влахович
10ТурциянпКенан Йылдыз
7ПортугалиянпШику Консейсау
1ИталияврЭлия Каприле
28ИталиязщГабриэле Цаппа
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
16ИталияпзМаттео Прати
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
8ФранцияпзМишель Адопо
14ИталияпзАлессандро Дейола
2ИталиянпМарко Палестра
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпДженнаро Боррелли
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияФабио Пизакане
История личных встреч
23.02.2025Италия — Серия А26-й турКальяри0 : 1Ювентус
17.12.2024Кубок Италии1/8 финала. 1-й матчЮвентус4 : 0Кальяри
06.10.2024Италия — Серия А7-й турЮвентус1 : 1Кальяри
19.04.2024Италия - Серия А33-й турКальяри2 : 2Ювентус
11.11.2023Италия - Серия А12-й турЮвентус2 : 1Кальяри
09.04.2022Италия - Серия А32-й турКальяри1 : 2Ювентус
21.12.2021Италия - Серия А19-й турЮвентус2 : 0Кальяри
14.03.2021Италия - Серия А27-й турКальяри1 : 3Ювентус
21.11.2020Италия - Серия А8-й турЮвентус2 : 0Кальяри
29.07.2020Италия - Серия А37-й турКальяри2 : 0Ювентус
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 3Ювентус
22.11.2025Италия — Серия А12-й тур1 : 1Ювентус
08.11.2025Италия — Серия А11-й турЮвентус0 : 0
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турЮвентус1 : 1
01.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 2Ювентус
22.11.2025Италия — Серия А12-й турКальяри3 : 3
08.11.2025Италия — Серия А11-й тур0 : 0Кальяри
03.11.2025Италия — Серия А10-й тур2 : 0Кальяри
30.10.2025Италия — Серия А9-й турКальяри1 : 2
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 2Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома1227
2
Лига чемпионов
Милан1225
3
Лига чемпионов
Наполи1225
4
Лига чемпионов
Болонья1224
5
Лига Европы
Интер М1224
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1220
8 Лацио1218
9 Сассуоло1317
10 Удинезе1215
11 Кремонезе1214
12 Торино1214
13 Аталанта1213
14 Кальяри1211
15 Парма1211
16 Пиза1210
17 Лечче1210
18
Зона вылета
Дженоа128
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона126

