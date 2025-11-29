Жил Висенте - Тондела 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 22:30
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
29 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Тондела, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Тондела
Тондела
|42
|вр
|Эндрю
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|5
|пз
|Факундо Касерес
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|11
|пз
|Joelson Fernandes
|77
|нп
|Мурило
|95
|нп
|Санти Гарсия
|9
|нп
|Пабло
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|2
|пз
|Бебету
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|8
|пз
|Элдер Тавареш
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|79
|пз
|Угу Феликс
|7
|нп
|Pedro Henryque
|17
|нп
|Иван Кавалейру
Главные тренеры
|Иву Виейра
История личных встреч
|08.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|3 : 0
|28.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 3
|24.07.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|28.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|14.07.2020
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 2
|05.01.2020
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 1
|18.10.2015
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 1
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 6
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|28
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|11
|25
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|11
|23
|5
|Фамаликан
|11
|19
|6
|Морейренсе
|11
|18
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Брага
|11
|16
|9
|Эшторил
|11
|13
|10
|Насьонал
|11
|12
|11
|Риу Аве
|11
|12
|12
|Санта-Клара
|11
|11
|13
|Эштрела
|11
|11
|14
|Алверка
|11
|11
|15
|Каза Пия
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Арока
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Тондела
|11
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3