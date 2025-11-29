04:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Свернуть список

Жил Висенте - Тондела 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 22:30
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
29 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Жил Висенте
Тондела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Тондела, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Тондела
Тондела
42 Бразилия вр Эндрю
2 Португалия зщ Зе Карлуш
39 Ангола зщ Жонатан Буату
4 Франция зщ Марвен Элимби
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
5 Аргентина пз Факундо Касерес
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
11 Португалия пз Joelson Fernandes
77 Бразилия нп Мурило
95 Испания нп Санти Гарсия
9 Бразилия нп Пабло
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
2 Бразилия пз Бебету
15 ЮАР пз Яя Ситхоле
8 Кабо-Верде пз Элдер Тавареш
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
79 Португалия пз Угу Феликс
7 Бразилия нп Pedro Henryque
17 Португалия нп Иван Кавалейру
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
08.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Жил Висенте3 : 0Тондела
28.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Тондела0 : 3Жил Висенте
24.07.2021 Португалия - Кубок лиги 1-й раунд Тондела0 : 1Жил Висенте
28.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Тондела1 : 0Жил Висенте
17.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Жил Висенте1 : 1Тондела
14.07.2020 Португалия - Примейра 32-й тур Жил Висенте3 : 2Тондела
05.01.2020 Португалия - Примейра 15-й тур Тондела1 : 1Жил Висенте
18.10.2015 Кубок Португалии 3-й раунд Жил Висенте2 : 1Тондела
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Жил Висенте
03.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Жил Висенте1 : 0
24.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 4Жил Висенте
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 1Жил Висенте
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Жил Висенте2 : 0
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Тондела0 : 0 5 : 6
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Тондела0 : 1
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 2Тондела
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Тондела0 : 3
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 5Тондела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1131
2
Лига чемпионов
Спортинг1128
3
Лига Европы
Бенфика1125
4
Лига конференций
Жил Висенте1123
5 Фамаликан1119
6 Морейренсе1118
7 Витория Гимарайнш1217
8 Брага1116
9 Эшторил1113
10 Насьонал1112
11 Риу Аве1112
12 Санта-Клара1111
13 Эштрела1111
14 Алверка1111
15 Каза Пия119
16
Стыковая зона
Арока119
17
Зона вылета
Тондела116
18
Зона вылета
АВС123

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close