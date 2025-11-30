01:22 ()
Ростов - Локомотив М 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 15:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
30 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ростов
Локомотив М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Локомотив М, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Локомотив М3 : 3Ростов
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Локомотив М0 : 0Ростов
30.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Локомотив М0 : 2Ростов
26.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов1 : 1Локомотив М
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Ростов1 : 2Локомотив М
04.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М2 : 0Ростов
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов3 : 3Локомотив М
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур Ростов2 : 2 7 : 8Локомотив М
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М0 : 0Ростов
25.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Локомотив М3 : 2Ростов
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 3Ростов
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Ростов
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Ростов3 : 0
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 0 : 1Ростов
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 0 : 2Ростов
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Локомотив М2 : 3
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Локомотив М1 : 1
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 0 : 1Локомотив М
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М1 : 0
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Локомотив М2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1736
2 Краснодар1634
3 Зенит1633
4 Балтика1732
5 Локомотив М1631
6 Спартак М1728
7 Рубин1623
8 Акрон1721
9 Динамо М1620
10 Ростов1618
11 Крылья Советов1617
12 Ахмат1616
13
Стыковая зона
Динамо Мх1614
14
Стыковая зона
Оренбург1712
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи168

Отзывы и комментарии к матчу

