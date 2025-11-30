Вест Хэм - Ливерпуль 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 16:05
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
30 Ноября 2025 года в 17:05 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|3
|зщ
|Макс Килман
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|32
|пз
|Фредди Поттс
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|9
|пз
|Александер Исак
|11
|нп
|Мохамед Салах
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Арне Слот
История личных встреч
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 5
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|20.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|24.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|20.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|13
|22
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|12
|21
|6
|Кристал Пэлас
|12
|20
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|8
|Брентфорд
|13
|19
|9
|Борнмут
|13
|19
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|12
|18
|12
|Эвертон
|12
|18
|13
|Ливерпуль
|12
|18
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Фулхэм
|12
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2