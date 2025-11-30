01:23 ()
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Вест Хэм - Ливерпуль 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 16:05
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
30 Ноября 2025 года в 17:05 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
23 Франция вр Альфонс Ареола
3 Англия зщ Макс Килман
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
32 Англия пз Фредди Поттс
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Англия нп Каллум Уилсон
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
17 Англия пз Кёртис Джонс
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
9 Швеция пз Александер Исак
11 Египет нп Мохамед Салах
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль2 : 1Вест Хэм Юнайтед
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 5Ливерпуль
25.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ливерпуль5 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Ливерпуль
20.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль5 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ливерпуль3 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Ливерпуль
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Ливерпуль
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Вест Хэм Юнайтед
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
24.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
20.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Ливерпуль1 : 4
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль0 : 3
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Ливерпуль
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Ливерпуль1 : 0
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1229
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1223
4
Лига чемпионов
Сандерленд1322
5
Лига Европы
Астон Вилла1221
6 Кристал Пэлас1220
7 Брайтон энд Хоув Альбион1219
8 Брентфорд1319
9 Борнмут1319
10 Тоттенхэм Хотспур1218
11 Манчестер Юнайтед1218
12 Эвертон1218
13 Ливерпуль1218
14 Ньюкасл Юнайтед1215
15 Фулхэм1214
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

Copyright © 2009-2025
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
