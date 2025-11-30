Пиза - Интер М 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 16:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
30 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Интер М, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Пиза
Интер М
Милан
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|39
|зщ
|Рауль Альбиоль
|15
|пз
|Идрисса Туре
|36
|пз
|Габриэле Пиччинини
|20
|пз
|Михел Эбишер
|21
|пз
|Исак Вурал
|32
|пз
|Стефано Морео
|7
|нп
|Мехди Лери
|18
|нп
|М'бала Нзола
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|8
|пз
|Петар Сучич
|11
|пз
|Луис Энрике
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Кристиан Киву
История личных встреч
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|19.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Интер М
|12
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Лацио
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|18
|10
|Сассуоло
|13
|17
|11
|Кремонезе
|12
|14
|12
|Торино
|12
|14
|13
|Аталанта
|12
|13
|14
|Кальяри
|13
|11
|15
|Дженоа
|13
|11
|16
|Парма
|13
|11
|17
|Пиза
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|13
|6