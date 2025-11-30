01:24 ()
Пиза - Интер М 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 16:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
30 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Пиза
Интер М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Интер М, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Интер М
Милан
1ХорватияврАдриан Шемпер
4ИталиязщАнтонио Караччоло
5ИталиязщСимоне Канестрелли
39ИспаниязщРауль Альбиоль
15ГерманияпзИдрисса Туре
36ИталияпзГабриэле Пиччинини
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
21ТурцияпзИсак Вурал
32ИталияпзСтефано Морео
7АлжирнпМехди Лери
18АнголанпМ'бала Нзола
1ШвейцарияврЯн Зоммер
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
8ХорватияпзПетар Сучич
11БразилияпзЛуис Энрике
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
РумынияКристиан Киву
История личных встреч
02.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Пиза1 : 1Интер М
19.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиИнтер М7 : 0Пиза
24.11.2025Италия — Серия А12-й тур2 : 2Пиза
07.11.2025Италия — Серия А11-й турПиза1 : 0
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур2 : 2Пиза
30.10.2025Италия — Серия А9-й турПиза0 : 0
24.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 2Пиза
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 1Интер М
23.11.2025Италия — Серия А12-й турИнтер М0 : 1
09.11.2025Италия — Серия А11-й турИнтер М2 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турИнтер М2 : 1
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома1227
2
Лига чемпионов
Милан1225
3
Лига чемпионов
Наполи1225
4
Лига чемпионов
Болонья1224
5
Лига Европы
Интер М1224
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1323
8 Лацио1218
9 Удинезе1318
10 Сассуоло1317
11 Кремонезе1214
12 Торино1214
13 Аталанта1213
14 Кальяри1311
15 Дженоа1311
16 Парма1311
17 Пиза1210
18
Зона вылета
Лечче1210
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона136

