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«Интер» готов продать Де Врея, чтобы подписать Бремера

Дата публикации: 23-03-2022

Итальянский гранд хочет произвести изменения в защите.

«Интер» продолжает строить планы по усилению оборонительной линии в летнее трансферное окно. Как сообщает издание «Calciomercato», миланский клуб готов расстаться со Стефаном Де Вреем, чтобы получить финансы на сделку по Глейсону Бремеру.

В этом сезоне Бремер сыграл за «Торино» в 27 матчах, отличившись тремя голами и одной результативной передачей.

Напомним, для «Интера» Бремер является приоритетной целью усиления позиции центрального защитника. Данный трансфер может помочь футболисту получить место в сборной Бразилии, чтобы поехать на будущий чемпионат мира в Катаре.

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