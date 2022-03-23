«Интер» готов продать Де Врея, чтобы подписать Бремера

Дата публикации: 23-03-2022

Итальянский гранд хочет произвести изменения в защите.



«Интер» продолжает строить планы по усилению оборонительной линии в летнее трансферное окно. Как сообщает издание «Calciomercato», миланский клуб готов расстаться со Стефаном Де Вреем, чтобы получить финансы на сделку по Глейсону Бремеру.



В этом сезоне Бремер сыграл за «Торино» в 27 матчах, отличившись тремя голами и одной результативной передачей.



Напомним, для «Интера» Бремер является приоритетной целью усиления позиции центрального защитника. Данный трансфер может помочь футболисту получить место в сборной Бразилии, чтобы поехать на будущий чемпионат мира в Катаре.