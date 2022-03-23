Определились основные претенденты на подписание Дибалы

Дата публикации: 23-03-2022

«Football Italia», ссылаясь на «La Gazzetta dello Sport», сообщает, что карьера Пауло Дибалы может продолжиться в Ла Лиге или АПЛ.



Интерес к аргентинцу проявляет «Атлетико», имеющий достаточные финансовые возможности для подписания форварда летом. Также на Дибалу претендует «Арсенал», уже вступивший в предварительные переговоры с представителями футболиста. Помимо этих клубов, заполучить аргентинца хочет «Интер».



Дибала связан контрактом с «Ювентусом» до конца сезона. Туринцы пытались договориться с бомбардиром о продлении сотрудничества и подготовили для него соглашение с годовой зарплатой в 6-7 млн евро, отказавшись от начального предложения в 11 млн евро за сезон. Дибалу условия не устроили, и он решил найти себе новое место работы.