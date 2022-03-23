Полузащитник «Удинезе» может перейти в «Вест Хэм»

Дата публикации: 23-03-2022

Жерар Деулофеу, выступающий в составе «Удинезе», может перейти в «Вест Хэм Юнайтед». Информацией поделился Николо Скира.



Инсайдер сообщил, что «молотобойцы» проявляют активный интерес к полузащитнику итальянской команды. Скауты «Вест Хэма» побывали на недавнем поединке «Удинезе» с «Наполи», где наблюдали за игрой хавбека. Испанец неплохо проявил себя, отметившись забитым мячом.



Деулофеу перебрался в Италию в январе прошлого года, подписав с «Удинезе» контракт на 3,5 года. В сезоне 2021/2022 на счету 28-летнего футболиста 25 встреч в Серии А (9 забитых мячей, 2 голевые передачи). Transfermarkt.de оценивает испанца в 10 млн евро.



Ранее Деулофеу уже выступал в Англии, будучи игроком «Эвертона» и «Уотфорда».