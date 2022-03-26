Свернуть список

Полузащитник «Ромы» может сменить Серию А на Лигу 1

Дата публикации: 26-03-2022

В «Twitter» Николо Скиры появилась информация о возможном продолжении карьеры Жордана Верету. Инсайдер сообщил, что хавбек «Ромы» может перебраться в «Марсель» или «Монако».

Верету связан контрактом с римской командой до лета 2024 года. Ранее француз отказался от предложения по продлению соглашения, в рамках которого его зарплата составила бы 4 млн евро за сезон. «Рома» готова отпустить игрока за 15 000 000 евро.

Состав «желто-красных» Верету пополнил в 2020 году. Его трансфер обошелся клубу в 17,5 млн евро. В текущем сезоне он сыграл 39 поединков, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Стоимость 29-летнего француза равняется 22 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close