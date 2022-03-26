Полузащитник «Ромы» может сменить Серию А на Лигу 1

Дата публикации: 26-03-2022

В «Twitter» Николо Скиры появилась информация о возможном продолжении карьеры Жордана Верету. Инсайдер сообщил, что хавбек «Ромы» может перебраться в «Марсель» или «Монако».



Верету связан контрактом с римской командой до лета 2024 года. Ранее француз отказался от предложения по продлению соглашения, в рамках которого его зарплата составила бы 4 млн евро за сезон. «Рома» готова отпустить игрока за 15 000 000 евро.



Состав «желто-красных» Верету пополнил в 2020 году. Его трансфер обошелся клубу в 17,5 млн евро. В текущем сезоне он сыграл 39 поединков, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.



Стоимость 29-летнего француза равняется 22 млн евро («Transfermarkt»).