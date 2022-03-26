«Реал» планирует расстаться с десятью игроками летом

Дата публикации: 26-03-2022

По данным «Goal», летом «Реал» намерен отказаться от услуг 10 футболистов.



Трудовые отношения с Марсело, Гаретом Бэйлом и Иско рассчитаны до конца сезона. Им, по всей видимости, так и не будут сделаны предложения о пролонгации сотрудничества, и летом они покинут «сливочных». Их уход позволит мадридцам сэкономить порядка 60 млн евро. Освободившиеся средства «Реал» намерен потратить на Килиана Мбаппе, который будет получать в Испании 50 млн евро.



Контракты с Дани Себальосом и Марко Асенсио истекают в 2023 году. Они также могут покинуть «Сантьяго Бернабеу», но мадридский клуб намерен заработать на их трансферах.



Помимо этого, летом «Реал» планирует попрощаться с Хесусом Вальехо, Мариано Диасом, Эденом Азаром и Лукой Йовичем. Двух последних собираются отправить в аренду.