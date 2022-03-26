«ПСЖ» рассматривает кандидатуру Лукаку в качестве замены Мбаппе

Дата публикации: 26-03-2022

«Пари Сен-Жермен» занялся поисками игрока в атакующую линию, которая может заметно потерять с уходом Килиана Мбаппе.



Ресурс «Football Insider» сообщает, что на место французского форварда парижане хотят купить Ромелу Лукаку, на данном этапе карьеры выступающего за «Челси». Информация о планах «аристократов» в отношении бельгийца отсутствует.



Лукаку стал игроком лондонцев прошлым летом после того, как оформил чемпионство в Серии А вместе с «Интером». За переход центрфорварда «Челси» заплатил 113 млн евро. В сезоне 2021/2022 на счету бельгийца 12 голов и 2 результативных паса в 34 встречах во всех турнирах.



Трудовой договор Лукаку с «синими» действует до июня 2026 года. Стоимость 28-летнего футболиста составляет 100 млн евро (согласно Transfermarkt.de).