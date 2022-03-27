«Бавария» заинтересована в подписании защитника «Интера»

Дата публикации: 27-03-2022

По данным «La Gazzetta dello Sport», Дензел Думфрис, выступающий за «Интер», может стать игроком «Баварии». Мюнхенцам интересен вариант с подписанием 25-летнего защитника, поскольку клуб ищет игрока на фланг обороны.



Думфрис долгое время выступал в Нидерландах, пока в 2021 году не подписал контракт с «Интером». Его трансфер обошелся итальянской команде в 13,7 млн евро.



В сезоне 2021/2022 футболист провел за миланцев 36 поединков, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Соглашение голландца с «нерадзурри» действует до июня 2025 года. Ценник на защитника равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).



В 2019 году Думфрис вместе со сборной Нидерландов стал серебряным призером Лиги Наций.