«Лацио» готов отпустить Милинковича-Савича за 80 млн евро

Дата публикации: 27-03-2022

Центральный полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич может покинуть «Лацио» следующим летом.



Как сообщает «Il Messaggero», римский клуб столкнулся с финансовыми трудностями и потому рассматривает возможность продажи одного из своих лидеров. За сербского футболиста «бьянкочелести» хотят получить около 80 миллионов евро.



Интерес к 27-летнему игроку проявляют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ» и «Интер».



Ранее в прессе появилась информация, что «Лацио» предложил пятилетний контракт капитану «Милана» Алессио Романьоли. Летом данный футболист может быть доступен на рынке свободных агентов, так как его договор с «россонери» истекает 30 июня.