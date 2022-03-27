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Угочукву попал в сферу интересов «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Дата публикации: 27-03-2022

«L'Equipe» сообщает об интересе к Лесли Угочукву со стороны английских грандов. Подписать 18-летнего хавбека «Ренна» хотят «Тоттенхэм» и «Арсенал». Источник отмечает, что английские команды намерены выкупить права на футболиста в летнее межсезонье.

Среди претендентов на талантливого француза также значится «Боруссия» (Дортмунд).

Угочукву воспитывался в академии «Ренна». В основном составе клуба он дебютировал в апреле 2021 года. В нынешнем сезоне в активе полузащитника 17 матчей (1 забитый мяч). Соглашение Угочукву с «Ренном» рассчитано до июня 2024 года. Рыночный ценник на игрока составляет 2,5 млн евро (Transfermarkt.de).

В 2021 году Угочукву впервые сыграл за французскую сборную U18.

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