«Ливерпуль» попытается переманить Гави из «Барселоны»

Дата публикации: 27-03-2022

Хавбек «Барселоны» Гави попал в сферу интересов «Ливерпуля».



По сообщениям «Marca», каталонцы не могут согласовать продление контракта с Гави и получили от него уже третий отказ. «Ливерпуль» хочет воспользоваться данной ситуацией и попытается заполучить талантливого футболиста летом.



Действующий трудовой договор Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt.de оценивает испанца 60 000 000 евро.



В этом сезоне 17-летний игрок провел 36 поединков в составе «блаугранас», отличившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами.



Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Барселона» начали переговоры по вингеру «Лидса» Рафинье.