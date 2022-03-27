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«Ливерпуль» попытается переманить Гави из «Барселоны»

Дата публикации: 27-03-2022

Хавбек «Барселоны» Гави попал в сферу интересов «Ливерпуля».

По сообщениям «Marca», каталонцы не могут согласовать продление контракта с Гави и получили от него уже третий отказ. «Ливерпуль» хочет воспользоваться данной ситуацией и попытается заполучить талантливого футболиста летом.

Действующий трудовой договор Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt.de оценивает испанца 60 000 000 евро.

В этом сезоне 17-летний игрок провел 36 поединков в составе «блаугранас», отличившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Барселона» начали переговоры по вингеру «Лидса» Рафинье.

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