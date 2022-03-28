Переговоры «ПСЖ» и Маркиньоса о новом контракте зашли в тупик

Дата публикации: 28-03-2022

Издание «Mundo Deportivo» пишет, что в переговорах между парижанами и Маркиньосом возникли трудности.



Стороны начали обсуждение продления сотрудничества несколькими месяцами ранее. Бразилец выразил готовность пролонгировать соглашение на 4 или 5 лет. В Париже его все устраивает, и он не хочет уходить из клуба, хотя интерес к нему проявляют различные команды.



Камнем преткновения в переговорах между «ПСЖ» и Маркиньосом стали финансовые условия сделки. «Красно-синие» сочли запросы защитника завышенными и отказались их удовлетворять.



Соглашение игрока с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 бразилец поучаствовал в 24 матчах, отличившись 3 голами. Ценник на 27-летнего центрбека составляет 75 миллионов евро (данные с портала Transfermarkt.de).