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Переговоры «ПСЖ» и Маркиньоса о новом контракте зашли в тупик

Дата публикации: 28-03-2022

Издание «Mundo Deportivo» пишет, что в переговорах между парижанами и Маркиньосом возникли трудности.

Стороны начали обсуждение продления сотрудничества несколькими месяцами ранее. Бразилец выразил готовность пролонгировать соглашение на 4 или 5 лет. В Париже его все устраивает, и он не хочет уходить из клуба, хотя интерес к нему проявляют различные команды.

Камнем преткновения в переговорах между «ПСЖ» и Маркиньосом стали финансовые условия сделки. «Красно-синие» сочли запросы защитника завышенными и отказались их удовлетворять.

Соглашение игрока с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 бразилец поучаствовал в 24 матчах, отличившись 3 голами. Ценник на 27-летнего центрбека составляет 75 миллионов евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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