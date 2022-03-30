«Арсенал» сделал первое предложение «Интеру» по трансферу Мартинеса

Дата публикации: 30-03-2022

По данным ресурса «Mirror», «Арсенал» намерен оформить переход Лаутаро Мартинеса. «Пушкари» направили «Интеру» первое предложение по форварду.



Сообщается, что лондонцы уже беседовали с агентом аргентинца на тему перехода в летнее межсезонье. «Нерадзурри» готовы отпустить Мартинеса, продлившего сотрудничество с клубом в октябре 2021 года. С продажи своего игрока миланский клуб хочет выручить порядка 70 000 000 евро (59 млн фунтов).



Ранее появилась информация об интересе к Мартинесу со стороны «Атлетико», в составе которого нападающего хочет видеть Диего Симеоне.



Контракт 24-летнего аргентинца с «Интером» действует до лета 2026 года. С начала сезона в активе Мартинеса 39 игр (16 голов, 2 результативных паса).