«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за трансфер Отавио

Дата публикации: 30-03-2022

Карьера хавбека «Порту» Отавио может продолжиться в АПЛ. За подписание полузащитника поборются «Манчестер Юнайтед» и «Порту».



Издание «The Sun» подчеркивает, что английские команды восхищены игрой португальца и хотят заполучить его в летнее трансферное окно. Ресурс «O Bola» утверждает, что «Порту», владеющий правами на футболиста, готов отпустить его за 60 млн евро.



Отавио принадлежит «драконам» с 2014 года. Однако ключевым игроком команды он смог стать сравнительно недавно. Его прогресс не остался незамеченным, и в 2021 году хавбек получил вызов в сборную.



С начала сезона Отавио провел в составе «Порту» 40 матчей (5 голов, 12 результативных передач). Стоимость 27-летнего португальца равняется 25 млн евро (согласно «Transfermarkt»).