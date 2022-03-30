«Барселона» готова выложить за Рафинью 50 млн евро

Дата публикации: 30-03-2022

Бразильский исполнитель все еще может оказаться в испанской Ла Лиге.



«Барселона» по-прежнему заинтересована в подписании 25-летнего вингера «Лидс Юнайтед» Рафинье Диасе, о чем утверждает Sport.es.



По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро сразу, а также еще 10 еще млн в качестве последующих бонусных отчислений.



В нынешней кампании АПЛ Рафинья провел за «Лидс» 27 поединков, в которых забил девять голов и отдал три ассиста.



Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить английской стороне своего центрбека Оскара Мингесу, как часть соглашения по Рафинье.