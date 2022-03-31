«Валенсия» готова расстаться с Гедешем за серьезную сумму

Дата публикации: 31-03-2022

«Валенсия» согласна расстаться с Гонсалу Гедешем в летнее межсезонье. Руководство испанской команды оценивает португальца в 40 млн евро. Об этом информирует «Calciomercato».



Среди претендентов на вингера значится «Рома». На его трансфере настаивает Жозе Моуринью, возглавляющий римский клуб. Ранее ряд источников писали, что итальянцы хотят включить в сделку по Гедешу своего хавбека Карлеса Переса.



Состав «летучих мышей» португалец пополнил в 2018 году. До этого он защищал цвета «ПСЖ». Трансфер футболиста обошелся испанской команде в 40 000 000 евро. В сезоне 2021/2022 Гедеш провел за «Валенсию» 33 игры, отметившись 13 забитыми мячами и 5 результативными пасами.



Контракт 25-летнего португальца с клубом истекает летом 2023 года.