Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной»

Дата публикации: 03-04-2022

«Football Insider» утверждает, что «Барселона» договорилась об условиях личного соглашения с Андреасом Кристенсеном.



Защитник «Челси» станет игроком «сине-гранатовых» по окончании сезона. «Барселоне» не придется платить за его трансфер, поскольку на тот момент он будет находиться в статусе свободного агента. Ранее СМИ писали, что каталонцы подготовили для датчанина контракт на 5 лет.



Кристенсен обучался футболу в академии «Челси». За первую команду «аристократов» он дебютировал в октябре 2014 года. В текущем сезоне центрбек провел за лондонцев 29 встреч, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.



Рыночная стоимость 25-летнего датчанина равняется 35 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).