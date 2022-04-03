В Италии сообщили, сколько «Наполи» заплатит за Кварацхелию

Дата публикации: 03-04-2022

По информации «Calciomercato», «Наполи» собирается выкупить права на Хвичу Кварацхелию. «Адзурри» готовы потратить на его трансфер 10 млн евро.



Ладо Двалишвили, занимающий должность спортивного директора «Динамо» (Батуми), в четверг сообщил о подписании 2-летнего соглашения с Кварацхелией. С 2019 года полузащитник выступал за «Рубин». Однако в марте стороны приняли решение разорвать трудовые отношения.



В текущем сезоне Хвича выходил на поле в составе казанской команды в 22 поединках, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Рыночный ценник на 21-летнего грузина равняется 16 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



В национальную сборную Кварацхелия вызывается с 2019 года.