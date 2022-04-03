«Арсенал» проявляет интерес к нападающему сборной Нигерии

Дата публикации: 03-04-2022

«Football Italia» пишет, что Виктор Осимхен, правами на которого владеет «Наполи», интересен «Арсеналу».



Микель Артета, возглавляющий «канониров», уверен, что одной из проблем его клуба является отсутствие забивного форварда.



Осимхен связан трудовыми отношениями с «Наполи» до лета 2025 года. Неаполитанцев устраивает игра данного футболиста, и они не намерены отпускать его. Клуб собирается предложить нигерийцу новый контракт, предусматривающий повышение зарплаты.



В январе договориться о трансфере Осимхена пытался «Ньюкасл». «Сороки» предлагали за нападающего 70 000 000 евро, но «Наполи» отказался продавать его.



С начала сезона на счету Осимхена 15 голов и 4 ассиста в 25 играх во всех турнирах. Transfermarkt.de оценивает 23-летнего игрока в 60 миллионов евро.