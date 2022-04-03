«Реал» готов потратить на трансферы летом 300 млн евро

Дата публикации: 03-04-2022

Мадридский клуб хочет снова совершать громкие приобретения.



«Реал» уже успел удивить мир достигнутой договоренностью о переходе с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, а кроме того, пытается оформить трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



Даже несмотря на такие громкие имена, «сливочные» не прекращают искать пути для усиления собственной атаки. Как утверждает «Diario AS», руководство клуба присматривается к игроку мюнхенской «Баварии» Сержу Гнабри, действующий контракт которого истекает в 2023 году.



Помимо этого, «Реал» намеревается заполучить еще и хавбека французского «Монако» Орельена Тчуамени, приобретение которого оценивается в 60 млн евро.



В целом «галактикос», как сообщает испанская пресса, планирует выделить не менее 300 000 000 евро на необходимые трансферные сделки, часть из которых могут компенсировать за счет продажи Марко Асенсио или Родриго Гоэса.