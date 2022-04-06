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«Милан» близок к завершению сделки по трансферу Ботмана

Дата публикации: 06-04-2022

Свен Ботман, принадлежащий «Лиллю», может пополнить ряды «Милана». Сделка по переходу защитника еще не состоялась, но близка к завершению. За 22-летнего голландца «россонери» придется заплатить порядка 40 млн евро.

Подробности предстоящего трансфера в своем «Твиттере» опубликовал Фабрицио Романо. Инсайдер подчеркнул, что переговоры находятся в заключительной стадии, в ближайшее время стороны должны достичь согласия в вопросе перехода Ботмана. Сам футболист ответил согласием на предложение «Милана». К новой команде защитник должен присоединиться ближайшим летом.

В сезоне 21/22 в активе Ботмана 28 встреч за «Лилль» (3 забитых мяча, 1 ассист). Его соглашение с французской командой истекает летом 2025 года.

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