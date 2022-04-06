«Барселона» нашла конкурента Жорди Альбе в чемпионате Испании

Дата публикации: 06-04-2022

Издание «AS» пишет, что Хавьер Галан попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонцы надеются заменить защитником «Сельты» Жорди Альбу, которому недавно исполнилось 33 года. Трансфер может быть оформлен ближайшим летом.



Галан не является приоритетной целью «сине-гранатовых». «Барселона» надеется продлить соглашение с Гави, Араухо и Дембеле, а также договориться о переходе звездного нападающего.



Каталонцы наблюдают за игрой Галана. Хорошие отношения между «Сельтой» и «Барселоной» должны облегчить процесс переговоров по трансферу защитника.



Трудовой договор Галана с клубом из Виго действует до июня 2026 года. 27-летний фулбек в сезоне 2021/2022 провел за «Сельту» 31 встречу (3 результативных паса).