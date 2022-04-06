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«Ювентус» определил Дзаньоло как приоритетную цель на лето

Дата публикации: 06-04-2022

Один из лидеров «Ромы» в летнее трансферное окно может перебраться в «Ювентус». Речь о Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 22-летний итальянец является главной целью туринского клуба на предстоящее межсезонье. Отмечается, что руководство «старой синьоры» уже дважды встречалось с представителем Дзаньоло.

Если вингер решит не продлевать с «Ромой» контракт, истекающий летом 2024 года, то римский клуб может дать «зеленый свет» на его продажу. Ранее сообщалось, что «джаллоросси» хотят переподписать игрока до 2027 года.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за «Рому» 33 матча во всех турнирах. В них он забил 4 гола и отдал 8 ассистов.

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