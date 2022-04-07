«Наполи» близок к подписанию защитника «Хетафе»

Дата публикации: 07-04-2022

«Наполи» и «Хетафе» договорились о трансфере флангового защитника испанского клуба Матиаса Оливеры. Об этом информирует Николо Скира.



Сумма потенциальной сделки составит 13 млн евро, из которых 2 миллиона – бонусные выплаты. Контракт игрока с «партенопейцами» будет рассчитан до лета 2027 года. На новом рабочем месте Матиас будет получать 1,4 млн евро в год.



Оливейра стал игроком «Хетафе» в 2017 году. До этого он выступал на родине за «Насьональ» из Монтевидео. В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл 25 матчей за «синих», забив один мяч и отдав две результативные передачи.



Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет мадридский «Атлетико».