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Пирло может возглавить «Брагу»

Дата публикации: 18-04-2022

Андреа Пирло может стать главным тренером «Браги». Информацией поделился ресурс «A Bola».

Источник располагает информацией, что португальский клуб планирует договориться с итальянским специалистом о сотрудничестве по завершении сезона.

Ранее СМИ писали, что пригласить 42-летнего наставника намеревалась «Салернитана», находящаяся на последней строчке в Серии А. В 2022 году Пирло уже получал предложения от польской сборной и «Дженоа», но ответил на них отказом.

Последним местом работы итальянского специалиста был «Ювентус», который он возглавил в августе 2020 года. Его сотрудничество с туринцами завершилось весной 2021 года.

«Брага» после 29 проведенных встреч находится на 4-ой строчке в чемпионате Португалии.

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