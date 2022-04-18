Пирло может возглавить «Брагу»

Дата публикации: 18-04-2022

Андреа Пирло может стать главным тренером «Браги». Информацией поделился ресурс «A Bola».



Источник располагает информацией, что португальский клуб планирует договориться с итальянским специалистом о сотрудничестве по завершении сезона.



Ранее СМИ писали, что пригласить 42-летнего наставника намеревалась «Салернитана», находящаяся на последней строчке в Серии А. В 2022 году Пирло уже получал предложения от польской сборной и «Дженоа», но ответил на них отказом.



Последним местом работы итальянского специалиста был «Ювентус», который он возглавил в августе 2020 года. Его сотрудничество с туринцами завершилось весной 2021 года.



«Брага» после 29 проведенных встреч находится на 4-ой строчке в чемпионате Португалии.