«Ювентус» и английские клубы нацелены на Антони

Дата публикации: 01-05-2022

Правый вингер амстердамского «Аякса» Антони летом может сменить клубную прописку. У игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры.



Как сообщает «Calciomercato», туринский «Ювентус» заинтересован в том, чтобы пригласить футболиста.



Именно Антони может заменить в составе итальянского гранда Пауло Дибалу, который летом покинет «бьянконери» в качестве свободного агента.



Сразиться с «Ювентусом» готовы и ряд английских клубы, среди которых «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера может составить порядка 35 миллионов евро.



На счету 22-летнего Антони 43 матча во всех соревнованиях за «Аякс» (12 голов и 8 ассистов).