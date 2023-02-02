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Бакайоко останется в «Милане», переговоры с «Аданой Демирспор» прерваны

Дата публикации: 02-02-2023

Темуе Бакайоко доиграет текущий сезон в «Милане».

По информации Джанлуки ди Марцио, опорник мог стать игроком «Аданы Демирспор». Турки пытались оформить трансфер 28-летнего футболиста, но теперь он окончательно сорвался. Интерес к французу проявлял «Кремонезе», однако данный переход также не состоится.

Инсайдер отметил, что Бакайоко принял решение остаться в составе «россонери» и помочь клубу в достижении поставленных целей.

«Милан» арендовал хавбека у «Челси» летом 2021 года. Срок действия арендного договора истекает ближайшим летом. В текущем сезоне Бакайоко еще не появлялся на поле.

Рыночный ценник на опорного полузащитника составляет 4 миллиона евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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