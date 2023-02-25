Пикфорд продлил контракт с «Эвертоном»

Дата публикации: 25-02-2023

Джордан Пикфорд пролонгировал трудовые отношения с «Эвертоном» до середины 2027 года. Информация появилась на сайте «ирисок».



Пикфорд является одним из ветеранов клуба. Цвета «ирисок» голкипер защищает с лета 2017 года. В текущем сезоне в активе 28-летнего футболиста 23 встречи за английскую команду (5 «сухих» матчей).



Рыночный ценник на вратаря составляет 28 млн евро («Transfermarkt»).



Примечательно, что по итогам прошлого сезона Джордана признали лучшим игроком «Эвертона».



За сборную Англии Пикфорд впервые сыграл осенью 2017 года. Всего в его активе 50 встреч за национальную команду. В составе «трех львов» кипер дошел до 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре.