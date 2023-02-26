«Интер» нашел замену Брозовичу в «Лацио»

Дата публикации: 26-02-2023

По окончании сезона Марсело Брозович может завершить сотрудничество с «Интером». Миланцы уже определились с его заменой. Место хорвата в клубе может занять Сергей Милинкович-Савич, выступающий за «Лацио». Информацию опубликовало издание «Calciomercatoweb».



Милинкович-Савич защищает цвета «Лацио» с лета 2015 года. В Рим он перебрался из «Генка», а его трансфер обошелся клубу в 12 миллионов евро.



В сезоне 2022/2023 на счету 27-летнего серба 30 встреч за «бьянкочелести», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 8 результативными пасами. Срок действия контракта Милинковича-Савича с римской командой ограничен июнем 2024 года.



Рыночная стоимость полузащитника составляет 60 млн евро (источник – Transfermarkt.de).