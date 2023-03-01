«Наполи» летом продлит контракт с Кварацхелией, удвоив ему зарплату

Дата публикации: 01-03-2023

«Наполи» по завершении сезона планирует подписать с Хвичей Кварацхелией новое соглашение, информирует «La Gazzetta dello Sport». Полузащитнику удвоят зарплату. Также он сможет рассчитывать на дополнительные бонусы за результаты команды.



Источник пишет, что по действующему соглашению Кварацхелия зарабатывает в Неаполе 1,2 млн евро за сезон. Трудовые отношения футболиста с «Наполи» истекают в 2027 году. Клуб собирается пролонгировать контракт до июня 2028 года, повысив грузину зарплату до 2,5 млн евро за сезон.



«Адзурри» подписали Кварацхелию минувшим летом. В 26 встречах 22-летний хавбек отметился 12 голами и 15 ассистами.



Transfermarkt.de оценивает Хвичу в 60 000 000 евро.