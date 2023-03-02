«Бавария» решила не бороться за бесплатное подписание форварда «Боруссии» Тюрама

Дата публикации: 02-03-2023

«Бавария» отказалась от варианта с подписанием Маркуса Тюрама. Информация появилась в «Twitter» ресурса «Bayern&Germany». Мюнхенцы не станут бороться за центрфорварда, который по окончании сезона получит статус свободного агента.



Тюрам является воспитанником «Сошо». Текущий сезон он проводит в менхенгладбахской «Боруссии», которая подписала его в 2019 году. За 25-летнего представителя сборной Франции клуб заплатил 9 млн евро.



В сезоне 2022/2023 в активе Тюрама 14 забитых мячей и 4 голевые передачи в 23 играх за «жеребят».



Рыночная стоимость нападающего равняется 32 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



В сборную Тюрам вызывается с 2020 года. На катарском ЧМ Маркус сделал 2 ассиста в 5 играх за национальную команду.