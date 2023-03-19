Три топ-клуба претендуют на подписание Кварацхелии

Дата публикации: 19-03-2023

Хвича Кварацхелия в ближайшее время может сменить клуб. Вингером «Наполи», который проводит блестящий сезон, интересуются сразу несколько топ-клубов Европы.



По данным Экрема Конура, футболист привлек внимание «Реала», «Ман Сити» и «ПСЖ». Журналист написал в соцсети, что трансфер может быть оформлен ближайшим летом.



При этом компенсация в размере 100-120 млн евро не устроит руководство «Наполи». Ранее сообщалось, что отпустить Кварацхелию неаполитанцы будут готовы лишь за 180 000 000 евро.



«Наполи» выкупил права на вингера перед началом сезона, заплатив за него «Динамо» (Батуми) 11,5 млн евро. Контракт грузина с итальянским клубом действует до лета 2027 года. В текущем сезоне Кварацхелия отметился 13 голами и 15 ассистами в 29 играх.